Jahresversammlung bei der Kreisbläserjugend

Am morgigen Sonntag, 27. Januar, findet die Jahreshauptversammlung der Kreisbläserjugend Bad Kissingen in der Musikschule Münnerstadt statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Alle Teilnehmenden bekommen dabei hilfreiche Informationen für die Jugendarbeit im Musikverein vermittelt. In einem kurzen Workshop werden gemeinsam Ideen gesammelt, wie sich Konzerte mit Blaskapellen und Jugendorchestern attraktiv gestalten lassen. Zudem wird die Kreisjugendleitung neu gewählt. Eingeladen sind alle Vorstände, Dirigenten und insbesondere Jugendleiter der Musikvereine des Landkreises Bad Kissingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. sek