Jahresversammlung bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Platz hält ihre Jahreshauptversammlung am kommenden Samstag, 28. Dezember, im Schulungsraum im Feuerwehrhaus Platz ab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen Berichte und Grußworte. Die aktiven Kameraden erscheinen zur Versammlung in Uniform, heißt es in einer Pressemitteilung. sek