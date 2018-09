Jahrestag mit dem Coburger Dekan

Der Kapellenverein feiert am heutigen Freitag, 21. September, um 19 Uhr seinen Jahrestag. Ehrengast an diesem Abend, der an die Einweihung der ökumenischen Einrichtung von vor sieben Jahren erinnert, ist der evangelische Dekan von Coburg, Stefan Kirchberger. Die Musik kommt von Christoph Liebst (Bad Rodach), dem Vorgänger von Stefan Kirchberger. In der Kapelle kann an diesem Tag noch die Bilderausstellung von Rudolf Knauer aus Gestungshausen besichtigt werden. red