Jahresschlussessen der Feuerwehr

Das Jahresabschlussessen der Feuerwehr Neuses findet am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in der "Alten Schmiede" statt. Eingeladen sind dazu alle aktiven und passiven Mitglieder sowie die Damenabteilung. Ferner wird darauf hingewiesen, dass am Samstag, 23. November, ab 13 Uhr der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz mit der Beleuchtung versehen wird. Dazu werden viele fleißige Helfer benötigt. dr