Jahresschluss- Gottesdienst der CSU

Mit einem Gottesdienst zum Jahresende beschließt der CSU-Kreisverband das Jahr 2019. Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Dekan Lars Rebhan werden den Gottesdienst in der Johanneskirche zelebrieren. Es ist mittlerweile ein guter Brauch des CSU-Kreisverbandes, das meist politisch turbulente Jahr mit einem gemeinsamen Gottesdienst zu beschließen. Kreisvorsitzender Christian Meißner lädt alle Mitglieder und auch Bürger zur Teilnahme ein. In diesem Jahr findet der Jahresschlussgottesdienst am Freitag, 27. Dezember, um 18 Uhr statt. Anschließend trifft man sich im Schützenhaus in Michelau, um den Abend ausklingen zu lassen. red