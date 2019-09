Jahresringe als Kalender

Dendrochronologie ist eine wichtige Methode zur Altersbestimmung überall da, wo Holz verwendet wird. Die Jahresringe von Bäumen sind, in erster Linie bedingt durch Klimaeinflüsse im jeweiligen Jahr, dünner oder dicker. In Jahren mit guten Wachstumsbedingungen sind sie breiter als in schlechteren Jahren mit kalten Wintern und zu trockenen Sommern. Da für alle Bäume einer Art in einem bestimmten Gebiet die Lebensbedingungen annähernd gleich sind, weisen alle Bäume einer Art dieser Region etwa die gleiche charakteristische Abfolge von schmalen und breiten Jahresringen auf. Daraus können Fachleute das Alter von gefällten Bäumen bestimmen, sei es mittels ganzer Holzscheiben oder mit Bohrkernen, die entnommen werden. Durch das Zusammenfügen von unterschiedlich alten Jahresring-Mustern können Baumring-Kalender, die 10 000 Jahre und mehr zurückreichen, erstellt werden. mdb