Jahresrechnung 2018 ist Thema

Eine Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 16. Dezember, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Tagesordnung beinhaltet unter anderem folgende Punkte: die Gründung von Kinderfeuerwehren in den Feuerwehren der Gemeinde Stockheim, die Jahresrechnung 2018 sowie der Glasfaserausbau in der Gemeinde Stockheim. red