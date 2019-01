Jahresplanung des Gartenbaukreisverbandes steht

Unter der Leitung von Kreisvorsitzendem Fritz Pohl (Theisenort) legte die Kreisvorstandschaft des 5400 Mitglieder starken Gartenbaukreisverbandes Kronach die Termine für die nächsten Monate fest.

Das Gartenjahr 2019 startet am Samstag, 23. Februar, von 9 bis 13 Uhr im Gasthaus "Fillweber" in Neukenroth mit einem Vorständeseminar des Landesverbandes. Bei dieser Zusammenkunft geht es nicht nur um Erfahrungsaustausch, sondern auch um Weichenstellungen bezüglich der Vereinsarbeit. Allgemein begrüßt wurde von den Vorstandsmitgliedern die Wiedereinrichtung einer Kreisfachberatung in Räumen der Ökologischen Bildungsstätte im Unteren Schloss von Mitwitz durch Kreisfachberaterin Beate Singhartinger.

Der Gartenbaukreisverband führt seine Jahreshauptversammlung am Freitag, 15. März, im Vereinsheim am Kräutergarten in Schmölz durch. Unter anderem steht die Preisverleihung des Jugendwettbewerbs "Streuobst" auf dem Programm. Die Kreisvorstandsmitglieder waren sich einig, auch in diesem Jahr den beliebten Kreiswettbewerb "Ökologie im Garten" durchzuführen. Die Begehung durch die Kreiskommission erfolgt am 26. und 27. Juni. Anmeldeschluss für die 44 Ortsvereine zum Wettbewerb ist Dienstag, 18. Juni.

Der "Tag der offenen Gartentür" wurde auf Sonntag, 30. Juni, terminiert. Diese Veranstaltung erfreue sich, so Fritz Pohl, immer größerer Beliebtheit, wie dies 2018 in Kronach erneut festgestellt werden konnte. Diesmal steht der Markt Steinwiesen im Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Die Herbstversammlung mit Auszeichnung der Kreissieger aus den drei Gruppen ist am Sonntag, 13. Oktober, im Gasthaus "Messelberger" in Gehülz eingeplant. Am Sonntag, 20. Oktober, treffen sich die Gartenfreunde im Bereich des Kreislehrgartens in Kronach (ehemaliges Landesgartenschaugelände) zum dreizehnten Kronacher Apfelmarkt, und zwar von 11 bis 17 Uhr. Außerdem ist die Kreislehrfahrt vom 29. August bis 1. September vorgesehen. Das Reiseziel muss noch festgelegt werden. Obstbaumsammelbestellungen über die jeweiligen Ortsvereine nimmt bis Samstag, 5. Oktober, Kreisvorsitzender Fritz Pohl entgegen. Am Samstag, 12. Oktober, können dann die bestellten Obstbäume am Vormittag bei Fritz Pohl in Theisenort, Krebsbachstraße 11, abgeholt werden. gf