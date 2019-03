Jahreskonzert im Rahmen der Orgelvesper

Das Jahreskonzert des evangelischen Kirchenchors Baiersdorf wird thematisch als Passionskonzert gestaltet. Unter der Leitung von Gocha Mosiashvili werden am Sonntag, 31. März, in der Kirche St. Nikolaus Choralsätze und Motetten vor allem alter Meister erklingen wie zum Beispiel von Melchior Franck und Johann Sebastian Bach (Matthäuspassion). An der Orgel spielt Matthias Ziegler die dreisätzige Triosonate in e-moll von Johann Sebastian Bach und eine Toccata von Max Reger. Pfarrerin Christine Jahn wird dazwischen Texte zur Passion lesen. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. red