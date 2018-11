Jahreskonzert des Musikvereins

Der Musikverein Heroldsbach (MVH) lädt zu seinem Jahreskonzert am Samstag, 24. November, in die Hirtenbachhalle ein. Das Jahreskonzert ist der musikalische Höhepunkt des Vereinsjahres des Musikvereins. Die drei Orchester des MVH, Junior-, Schüler- und Großes Blasorchester, präsentieren ein abwechslungsreiches Konzertprogramm aus der Tierwelt. Unter dem Motto "dreifach Tierisch" wird musikalisch die Geschichte der Arche Noah erzählt, die Abenteuerreise von Reineke Fuchs und die Welt von Katzen, Drachen und so manchem Dschungelwesen.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Heroldsbach, allen Musikern und dem Vorstand erhältlich. Der Konzertabend ist gleichzeitig Start zum Erwerb der Reservierungskarten für "Musik und Genuss 2019". Die Musik- und Gourmetserie wird der Musikverein Heroldsbach 2019 neu aufleben lassen (13./14. April in der Hirtenbachhalle). red