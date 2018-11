Jahreskarte wird verkauft

Ab dem 1. Dezember startet in der Staatlichen Kurverwaltung der Verkauf der Staatsbad-Jahreskarte 2019, gültig ab Ausstellungstag.

Ein Kalenderjahr kann man damit täglich im Staatsbad-Ensemble Leistungen in Anspruch nehmen, die mit der einmaligen Kartengebühr abgegolten sind, teilt das Staatsbad mit. Dauerbrenner dabei sind die Konzerte am Donnerstagabend, die hochkarätigen Zwischenspiele mit wechselnden Ensembles des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau oder die regelmäßig stattfindende Kaffeehausmusik am Nachmittag. Auch volkstümliche Konzerte, die täglichen Besuche in der Heilquellen-Lounge, der sonntägliche Tanztee und das kostenfreie Parken im Parkdeck sind im Leistungspaket der Jahreskarte enthalten. Auch während des anstehenden Umbaus der Wandelhalle - Beginn soll im April sein - werden die Veranstaltungen im besonderen Ambiente des Kursaalgebäudes stattfinden. Weitere Infos gibt es beim Bayerischen Staatsbad Bad Brückenau, Gäste-Information, Tel.: 09741/8020,www.staatsbad.de. red