Jahreshauptversammlung der Wanderfreunde

Der Vorsitzende Heinz Ziegler zeigte sich in der Jahreshauptversammlung erfreut, dass "wir alle auch nach 31 Jahren in kameradschaftlicher Weise noch zusammenhalten und verbunden sind." Der Verein blickt auf viele Veranstaltungen geselliger Art zurück.

Wie schon seit vielen Jahren ist das Wandern extrem in den Hintergrund gerückt. Zwei Gründe dafür sieht der Vorsitzende: Es fehle ein Angebot an IVV-Veranstaltungen in der Nähe, und altersbedingt könnten die Mitglieder mit einem hohen Durchschnittsalter nicht mehr so auf die langen Wanderstrecken gehen. Früher nahmen die Wanderfreunde regelmäßig an den IVV-Veranstaltungen in Unter- und Oberfranken, Baden-Württenberg und Hessen teil. Auch am jährlichen 100-Kilometer-Marsch am Bodensee in der Schweiz und dem internationalen IVV-Triathlon in Deutschland und Frankreich. Heute werden die Strecken kürzer. Heutige Aufgabe sei es, Geselligkeit und Freundschaft zu pflegen.

Dem Verein geht es finanziell gut. Nach dem Bericht der Kassenwartin Cilli Ziegler und dem Bericht des neuen Kassenprüfers Norbert Binder wurde der Vorstand entlastet. Auch 2019 haben die Wanderfreunde Hammelburg wieder ein volles Programm. Ein Dia-Vortrag von Heinz Ziegler schloss sich an die Versammlung an. red