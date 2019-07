Jahresfest in Streitberg

Am Sonntag, 14. Juli, wird am Streitberger Berg groß gefeiert: Das Seniorenzentrum Martin Luther des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim, das evangelische Haus für Kinder sowie die evangelische Kirchengemeinde laden zum gemeinsamen Jahresfest ein. Los geht's mit einem Gottesdienst für alle Generationen um 10.30 Uhr in der Dreieinigkeitskirche, den Pfarrerin Ulrike Werner mit ihrem Team gestalten wird. Danach umrahmt der "EBSer Blechmix" das Mittagessen im Park des Seniorenzentrums. Das Rahmenprogramm ist unter anderem mit Hausführungen oder der Kirchturmbesteigung sehr vielfältig und für die Kleinen wird eine Menge geboten: Spielstraße, Hüpfburg, Airbrush-Tattoos, Schau-Imker sowie eine Insektenhotel-Bastelstation. Bis zum Nachmittag können sich Interessenten von den Angeboten der drei Einrichtungen überzeugen und sich über die Betreuung von Kindern oder die Pflege im Alter informieren. Nach einer kurzen Umbaupause lädt die Kirchengemeinde dann am Abend um 18 Uhr noch zur Chorserenade mit anschließendem Dämmerschoppen ein. red