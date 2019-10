Jahresfest beim CVJM

Zum 54. Jahresfest lädt der CVJM Altenstein am Wochenende (11. bis 13. Oktober) in seine Freizeit- und Tagungsstätte in Altenstein ein. Das Programm beginnt am Freitag um 19.30 Uhr mit einem Jugendabend in der Jugendbar. Am Samstag ist ab 14 Uhr der Jungscharnachmittag angesagt; um 18 Uhr gibt es Abendessen. Ein Impulsgottesdienst mit Pfarrer Gerhard Göller schließt den Tag ab. Beim Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Altensteiner Kirche spricht Pfarrer Gerhard Jahreiß. Zur musikalischen Gestaltung trägt der Chor "Voices of Light" bei. Nach dem Mittagessen um 12 Uhr ist ab 14 Uhr ein buntes Geburtstagsprogramm vorgesehen. Für die beiden Mahlzeiten bittet der CVJM um Anmeldung, telefonisch unter Ruf 09535/92210 oder per E-Mail info@cvjm-altenstein.de. red