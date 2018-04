Jahresausstellung wirft ihre Schatten voraus

Die Jahresausstellung des Kapellenvereins Lochleithen in der ökumenischen Kapelle beginnt am Donnerstag, 12. April, um 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen dabei Aquarelle des Hobbykünstlers Rudolf Knauer, der vor fast 100 Jahren in Gestungshausen geboren wurde (Todestag am 7. August 2001). Der gelernte Steinmetz verstand es, die Heimat farbenfroh aufs Bild zu bannen. Er schuf Ortsansichten, stellte die Matthäuskirche in den Mittelpunkt seines Schaffens und wagte ebenso Ausflüge ins winterliche Veilchental nach Coburg oder zum Wasserschloss nach Mitwitz. Durch seine künstlerische Ader blieben dörfliche Ecken und Einrichtungen als Gemälde erhalten. Einige Privatpersonen und das Pfarramt retteten einen Teil seiner Werke vor der Zerstörung. Unter anderem kann sich nun der Betrachter im Pfarrhaus an den Gemälden erfreuen. Die Aquarellmalerei war eine besondere Freizeitbeschäftigung des nunmehr fast 100-Jährigen, der im Krieg ein Bein verloren hatte.

Den Beruf des Steinmetzes gab er nach 1945 auf und schulte zum Kaufmann um. Zusammen mit seiner Frau Ilse betrieb er viele Jahre in Gestungshausen ein Gemischtwarengeschäft mit Milchsammelstelle und Korbwarenverkauf. Die Andacht zur Vernissage hält Pfarrer i. R. Erwin Westphal, der auch Mitglied des Kapellenvereins ist. Festliche Musik gibt es vom Flötenkreis der Kirchengemeinde Gestungshausen unter Leitung von Helga Mitzenheim. hfm