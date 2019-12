"Jahresausklang" endet bald

Die Weihnachtsausstellung "Zum Jahresausklang" in der Staatsbibliothek Bamberg neigt sich ihrem Ende zu, zu besichtigen ist sie nur noch bis einschließlich Donnerstag, 19. Dezember (Mo-Fr 9-17 Uhr, Sa 9-12 Uhr).

Nikolaus und Engel, Schnee und Schlitten, Nussknacker, Lebkuchen und Winterbier, Krippe und Christbaum, Neujahrsgrüße und Sekt - in Büchern und Bildern aus den vielfältigen Sammlungen der Bibliothek spiegelt sich, was nicht nur in Oberfranken untrennbar mit der Winter- und Weihnachtszeit verknüpft ist. Farbenprächtige Buchmalerei aus fränkischen Klöstern, fein kolorierte Druckgraphiken, bunte Werbeplakate, historische Kochbücher, liebevoll illustrierte Kinderbücher, Bamberger Postkarten und Fotografien aus der Zeit um 1900 - sie alle lassen ein kleines Panorama der Winter- und Weihnachtszeit in längst vergangener Zeit entstehen und laden zum Nachdenken und Schmunzeln ein.

Eine letzte öffentliche Führung findet am Dienstag, 17. Dezember, um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist im Eingangsbereich der Staatsbibliothek in der Neuen Residenz, Domplatz 8 (ohne Anmeldung, kostenfrei, Dauer: eine Stunde). red