Jahresausklang auch 2020 wieder mit einem Ball

Um den Übergang ins neue Jahr gebührend zu feiern, hatte die Stadt Bad Brückenau wieder zum Silvesterball in die Georgi-Kurhalle geladen. Der Silvesterabend begann um 18 Uhr und war ein voller Erfolg. Die Veranstaltung war bis zum letzten Sitzplatz ausverkauft. Insgesamt waren rund 180 Gäste in der Georgi-Kurhalle, teilt die Tourist Information der Stadt Bad Brückenau mit.

Heitere und tanzbare Klänge wurden von dem Musikduo "Steffi List & Csaba Bèke" präsentiert. Die Gäste haben nicht lange gezögert und ruck, zuck die Tanzfläche voll belegt. Um kurz nach 24 Uhr startete dann das Highlight - das farbenfrohe Feuerwerk im Georgi-Kurpark, welches wieder für alle in Bad Brückenau gut sichtbar war.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Bürgern der Stadt Bad Brückenau und den Touristen in und um Bad Brückenau jedes Jahr aufs Neue, so eine schöne Abendveranstaltung zum Jahreswechsel anbieten können", hießt es in der Pressemitteilung.

Die Stadt plant auch 2020 wieder einen Silvesterball zu organisieren. red