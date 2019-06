Nach Bad Kissingen führt der Jahresausflug der evangelischen Frauenhilfe am Dienstag, 25. Juni. Vorgesehen sind eine Besichtigung des Rosengartens und eine Führung im Kurhaus. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in Baiersdorf an der Bushaltestelle. Zugestiegen werden kann in Altenkunstadt (Marktplatz, Kienmühle, Feuerwehrhaus, Mainbrücke), Woffendorf (Hochhaus), Strössendorf (Brunnen) und in Weidnitz (Abzweigung nach Strössendorf). red