Jahresauftakt in Aschach

Nach sieben Wochen Pause nehmen die Volleyballerinnen der SpVgg Ermershausen (4.) wieder den Spielbetrieb in der Kreisliga Ost auf. Sie sind am Sonntag (11 Uhr) beim TSV Aschach (8.) zu Gast und treffen zudem noch auf den TV Haßfurt (2.).

Die etatmäßige Zuspielerin Marie Bayersdorfer fällt aus, was schwer zu kompensieren sein dürfte, zumal sie mit der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der SpVgg ist. Das Trainerduo Thorsten Käferlein und Kerstin Käferlein ist gefordert, das Team umzubauen. Viel Training stand in der Pause an, unter anderem hat man beim früheren Coach Thimo Völkl einen kompletten Trainingstag in Salz absolviert.

Einen großen Sprung nach vorn haben die "Neuen", Jule Müller, Lena und Anna Lang gemacht. Das erste Ziel der Ermershausener Mannschaft ist es, ihr Spielsystem zu finden und die noch unerfahrenen Kräfte heranzuführen und zu integrieren. Ein Sieg soll in Aschach gelingen. Gegen Aschach und Haßfurt gab es in der Vorrunde knappe Niederlagen. di SpVgg Ermershausen: Kerstin Käferlein, Aylin Alber, Lena Lang, Diana Gräf, Anna Lang, Jule Müller, Carolin Sapper, Theresa Bock, Lisa Welz