Einladung ergeht zur Jahresabschlussfeier der Feuerwehr am Samstag, 23. November, an alle Mitglieder (aktive bitte in Uniform) mit Partnern. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Jugendheim. Es schließt sich ein Gedenkgottesdienst um 18 Uhr an. red