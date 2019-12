Jahresabschluss mit Hüttennachmittag

Zur traditionellen Jahresabschlusswanderung des örtlichen Frankenwaldvereins treffen sich am Samstag, 28. Dezember, um 13.30 Uhr die Wanderfreudigen am Parkplatz beim Herrgottswinkel. Nach der etwa fünf Kilometer langen Runde über Dörnach geht es dann in die kuschelige Wanderhütte am Herrgottswinkel. Ab etwa 15 Uhr wird bei Musik und Gesang die gesellige Stimmung nicht lange auf sich warten lassen. Auch der bekannte Chor der "Sorger Boum" hat sein Kommen zugesagt. Alle Mitglieder und Freunde des FWV sind zu diesem Hüttennachmittag eingeladen. red