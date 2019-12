Jahresabschluss beim Greuther Fanclub

Vor kurzem feierte der "Greuther Fan Club Altenstein" im "U-Boot" in Altenstein seinen Jahresabschluss mit einem Weihnachtsessen. Dazu konnte der Vorsitzende Roland Holzheid mehr als 40 Mitglieder und Gäste aus Fürth, den Ehrenpräsidenten der SpVgg Greuther Fürth, Helmut Hack mit Ehefrau, und das Ehepaar Ott (Mitglieder des Ehrenrates) begrüßen. Interessiert hörten die Fans den Ausführungen des Ehrenpräsidenten Helmut Hack zu, der sich im "Ruhestand" immer noch mit seiner Leidenschaft Fußball beschäftigt. Er versucht, in Westafrika talentierte Fußballspieler zu finden und zu fördern, um sie später in Europa im Profibereich einsetzen zu können. Er wird weiter die Freundschaft zu den Altensteinern pflegen. Eine Sammlung unter den Anwesenden ergab 245 Euro, die der Altensteiner Glockenverein für die neuen Kirchenglocken erhält. red