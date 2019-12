Jahresabschluss bei der Jungen Union

Der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Holger Then, hatte zu einer Fackelwanderung auf den Staffelberg eingeladen. In der Klause wurden eine Brotzeit und Glühwein gereicht. Then ließ das Jahr 2019 Revue passieren. Veranstaltungen wie ein Kreiskegelturnier, eine Besichtigung des Umspannwerks in Redwitz sowie interne Versammlungen fanden regen Anklang. Then, "Ich freue mich, dass viele JUler bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen und sich auf den Listen der Jungen Bürger um ein Mandat für Stadtrat und Kreistag bewerben. Ich wünsche uns viel Kraft." Dementsprechend liegt der Fokus im Frühjahr zunächst auf dem Wahlkampf und das Programm wird von zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen abgerundet. red