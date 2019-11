Jahresabschluss bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr Ebensfeld lädt am Samstag, 23. November, zur Jahresabschlussfeier ein. Eingeladen sind alle aktiven und passiven Mitglieder mit Partnern. Dieses Jahr findet eine "Christbaumversteigerung" statt. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Jugendheim mit anschließendem Gedenkgottesdienst um 18 Uhr. Für aktive Mitglieder ist das Erscheinen in Uniform wünschenswert. red