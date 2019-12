Jahreabschluss bei der Frauenunion

Einladung ergeht an alle Mitglieder, Angehörige und Freunde der Frauenunion zur Jahresabschlussfeier am Dienstag, 10. Dezember, ab 18.30 Uhr im Gasthaus "Fraa". Ein Abendessen ist geplant und es werden langjährige Mitglieder geehrt. Die FU-Vorsitzende Stefanie Baier bittet um telefonische Anmeldung unter 09572/6589507 oder 0151/40530437. she