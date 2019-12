Jahr mit einem Lachen anfangen

Vom Samstag, 4. Januar, bis Sonntag, 12. Januar finden in Egloffstein wieder die tradionellen Theatertage statt. Aufgeführt wird von den Laienschauspielern diesmal die Komödie "Der Liebesschrank" von Arno Boas.

Zum Inhalt: Zu Ehren eines ausgewanderten Schriftstellers wollen die Bewohner eines Dorfs ein Denkmal errichten. Doch es fehlt am nötigen Geld.

Der Großbauer Egidius hätte zwar genügend, doch er ist mit einer gehörigen Portion Geiz gesegnet. Da hilft nur ein raffinierter Plan, um zum Ziel zu kommen.

Den Verschwörern, an der Spitze die listige Oma, kommt zu Hilfe, dass Egidius zum einen seine Tochter verheiraten will und er zum andern das Finanzamt hintergeht. Eine "Nebenrolle" kommt einem Wohnzimmer- Schrank zu, der ein seltsames Eigenleben zu entwickeln scheint ...

Premiere ist am 4. Januar um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 5. Januar um 16.30 Uhr, am 10. Januar und am 11. Januar jeweils um 19.30 Uhr sowie noch einmal am 12. Januar um 16.30 Uhr. Gespielt wird in der Sporthalle der Grundschule Egloffstein in der Badstraße. Karten gibt es bei Tankstelle Vogel in Egloffstein. red