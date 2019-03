Jahr historischer Entscheidungen

Die Zukunft Europas steht am Scheideweg - Brexit und Europawahl werden die Zukunft der EU maßgeblich beeinflussen. Daher ist objektives Wissen über Institutionen, Geschichte und Aufgaben dieser Gemeinschaft im Augenblick wichtiger als je zuvor. Ein bewährter Beitrag, um gerade Jugendliche für die Beschäftigung mit EU-Fragen zu begeistern, ist der "Coburger Europa-Preis": Inzwischen zum 6. Mal veranstaltet das Europe-Direct-Informationszentrum an der VHS Coburg 2019 diesen Wettbewerb für Coburger Schüler und Azubis. Als Schirmherr lud Hubertus Erbprinz von Sachsen-Coburg und Gotha am 13. März zur Auftaktveranstaltung nach Schloss Callenberg. "Ich bin überzeugter Europäer", betonte der Gastgeber, " die Vermittlung von Wissen über die EU ist heute entscheidend, damit sich die Menschen aufgrund von Fakten eine echte Meinung bilden können!"

Im illustren Kreis der geladenen Coburger Schul-Direktoren erläuterte darauf Helge Jost Kienel, Leiter des Informationszentrums, die Details des Preises: "Teilnehmen können alle Schulen, Schulklassen, Azubi- und Schülergruppen in Coburg Stadt und Land sowie in der Region Sonneberg, die sich in den Schuljahren 2017/18 und 2018/19 aktiv mit der Europäischen Union auseinandersetzen werden oder auseinandergesetzt haben; eingereicht werden können Projekte, Aktionen, Publikationen, etc. - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Zu gewinnen gibt es den mit 750 Euro dotierten Schulpreis und zwei Gruppenpreise in Form von Erlebnisfahrten."

Besonders freuten sich Prinz Hubertus und die VHS, dass auch der 6. Coburger Europapreis wieder tat- und finanzkräftig durch die IHK zu Coburg und die VR-Bank Coburg unterstützt wird. Die feierliche Preisverleihung wird auch 2019 im Riesensaal des Schlosses Ehrenburg stattfinden. Einsendeschluss ist Freitag, der 31. Mai 2019. red