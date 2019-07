Leserfoto Unser Leser Bernd Kaup freut sich Jahr für Jahr über besondere Gäste in seinem Hof in Sailershausen. Mit seiner Kamera gelangen ihm ein paar wunderschöne Schnappschüsse. Einer davon ist diese Aufnahme von einem Schwalbenschwanz, der sich offensichtlich in dem Haßfurter Stadtteil glücklich fühlt. Auch der Kaisermantel und andere Schmetterlingsarten sind Bernd Kaup, wie er unserer Zeitung schreibt, schon vor die Linse geflogen.