Jahn ist chancenlos

Tobias Schneider Natürlich haben die Spieler wahrgenommen, wie über sie im Vorfeld gesprochen wurde. Als eine der "schlechtesten Mannschaften" in der Fußball-Bayernliga bezeichnete Uwe Schüttinger die DJK Don Bosco Bamberg. Eine bessere Motivation hätte der Sportvorstand der SpVgg Jahn Forchheim dem Gegner vor dem Duell am Freitagabend gar nicht liefern können. Das bewahrheitete sich auf dem Platz: Die Wildensorger, eigentlich nicht für offensivfreudigen Hurra-Fußball bekannt, schienen von Beginn an angestachelt zu sein und fügten Forchheim eine herbe 0:3-Pleite zu, wodurch der Jahn weiter auf Rang 16 verharrt - und damit bewiesenermaßen selbst zu den schlechtesten Mannschaften der Liga zählt. Don Bosco verbesserte sich derweil auf Rang 6.

Dass die drittbeste Defensivmannschaft der Bayernliga auch das gepflegte Offensivspiel beherrscht, machten die Mannen um Mario Bail vom Anpfiff weg deutlich. Es ging nur in eine Richtung, Jahn-Keeper Tino Stahl war der am meisten beschäftigte Mann auf dem Platz, etwa in der 8. Minute, als er Marco Haaf im Eins-gegen-Eins noch den Ball vom Fuß stibitzte. Den Hausherren boten sich in der Anfangsphase etliche Gelegenheiten, die aus ruhenden Bällen resultierten. Ob Ecken von beiden Seiten oder Freistöße aus dem Halbfeld - was Johannes Rosiwal auch nach innen brachte, es entflammte sofort Gefahr im Jahn-Strafraum: Eine Kopfball-Bogenlampe kratzte ein Verteidiger noch von der Linie (12.), ein weiterer Kopfball von Simon Allgaier flog knapp am Pfosten vorbei (15.). Forchheim sah sich Dauerbeschuss ausgesetzt. Und mit dem nächsten Angriff zappelte der Ball im Netz: Den Schuss von Rosiwal fälschte ein Forchheimer in die Mitte ab, dort stand Patrick Hoffmann und musste nur noch ins leere Tor einschieben (19.) - eine Führung, wie sie verdienter kaum sein kann.

Harmlose Forchheimer

In der Folge standen die Gäste tiefer und schafften es so, etwas Ruhe in die eigene Defensive zu bringen. Dafür erlahmte die Offensive vollends. Eine ernstzunehmende Torgelegenheit verzeichnete Forchheim im ersten Durchgang nicht. Weil Don Bosco aber ebenfalls das Tempo ein wenig drosselte, passierte bis zur Halbzeitpause nichts Erwähnenswertes mehr.

Dafür begann die DJK den zweiten Durchgang so, wie sie auch zu Spielbeginn auftrat: die Offensive suchend. Ausgangspunkt zum 2:0 war eine dieser präzisen Rosiwal-Ecken, die Allgaier am Fünf-Meter-Raum mit dem Kopf ins Tor beförderte (50.). Und weil sowieso alles gefährlich wurde, woran Rosiwal beteiligt war, leistete er auch beim 3:0 die Vorarbeit: Einen weit geschlagenen Freistoß schätzte Keeper Stahl falsch ein, am langen Pfosten streckte sich Pascal Niersberger und bugsierte den Kopfball gefühlvoll über den Keeper hinweg in die Maschen (57.). Das 3:0 kam bereits einer Vorentscheidung gleich, da die SpVgg auch in der zweiten Halbzeit keine Mittel fand, um offensive Akzente zu setzen. Ein zur Ecke abgefälschter Schuss von Jens Wartenfelser (67.) war in dieser Hinsicht bereits das Highlight. Forchheim erweckte zu keinem Zeitpunkt mehr den Eindruck, an eine Wende zu glauben. Sinnbildlich dafür steht die Gelb-Rote Karte gegen Christian Städtler: In der 65. Minute erst eingewechselt, durfte er zwölf Minuten später nach der Ampelkarte schon wieder runter. In Überzahl hätte Bamberg das Ergebnis noch höher gestalten können, beließ es gnädigerweise aber bei den drei Treffern - für den chancenlosen Jahn war die Demütigung an diesem Abend eh schon groß genug. SpVgg Jahn Forchheim: Stahl - Hagen, Gumbrecht (65. Städtler), Tischler, Müller, Uttinger, Goldammer (65. Petschner), Güngör, Wartenfelser, Nagengast (56. Misic), Jäckel / SR: Beinhofer (TSV Murnau) / Tore: 1:0 Hoffmann (19.), 2:0 Allgaier (50.), 3:0 Niersberger (57.) / Gelb-Rot: Städtler (77.)