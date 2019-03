Jaguar schleudert auf nasser Straße

Mit ihrem Jaguar war am Samstagmittag eine 56-jährige Frau auf der B 287 von Nüdlingen kommend in Richtung "Pyramide" unterwegs. In einer Kurve brach das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn plötzlich aus und schleuderte in die Außenschutzplanke. Der Pkw kam einige hundert Meter weiter zum Stehen, die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol