Jaguar-Fahrer übersieht Ford-Fahrerin

Eine leicht verletzte Frau sowie Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am vergangenen Donnerstagmorgen im Hörnleinsgrund.

Gegen 8 Uhr übersah ein 81 Jahre alter Rentner in seinem Jaguar beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände eine auf der Rechtsabbiegespur fahrende Ford-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die 37 Jahre alte Frau leichte Verletzungen erlitt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus kam. Bei dem Jaguar brach durch die Wucht des Aufpralls die linke vordere Radaufhängung und am Ford entstanden Schäden an der rechten Fahrzeugfront, wodurch auch die Airbags auslösten. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 25 000 Euro. pol