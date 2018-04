Jagdwilderer stahlen Rehkopf

Am Mittwochnachmittag fand der Jagdpächter des Reviers "Windmühle 1" bei der Rotlohe einen toten Rehbock, dessen Kopf fehlte und als Trophäe mitgenommen worden war. Der restliche Körper lag in einem Gebüsch am Waldrand. Die Wilderer trieben vermutlich zwischen Montag und Mittwoch ihr Unwesen. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigsstadt, Telefon 09263/975020. pol