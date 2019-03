Hainweiher vor 21 Stunden

Jagdversammlung mit Jagdessen

Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Ebneth-Hainweiher findet am Samstag, 16. März, ab 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Frank Hofmann in Hainweiher statt. Vor der Versammlung findet das alljähr...