Am Sonntag, 2. Juni, findet um 19 Uhr in der ehemaligen Schule in Hofstetten die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Hofstetten statt. Auf der Tagesordnung stehen der Kassenbericht, der Bericht der Kassenprüfer, die Entlastung des Kassiers, der Bericht über die Heckenpflege, die Entlastung der Vorstandschaft sowie die Neuwahl der Vorstandschaft. Einladung ergeht an alle Grundholden mit Partnern im Namen der Vorstandschaft, wie die Stadt Königsberg weiterhin mitteilt. red