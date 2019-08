Am Sonntag, 1. September, findet das Jagdturnier der Feldbogenschützen auf dem Feldbogenkurs am "Jungen Haag " statt. Beginn ist um 8 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 16 Uhr. Der Schützenverein Neuwirtshaus bietet ein Mittagessen an. Die Ortsbevölkerung ist eingeladen. Der Weg ist ausgeschildert. Die Absperrungen sind aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten, teilt der Verein mit. sek