Jagdpacht neu vergeben

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Kauerndorf haben in der Jahreshauptversammlung beschlossen, das Jagdpachtgeld wieder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Vorstand Gerhard Wehner berichtete über die Aktivitäten im vergangenen Jagdjahr. So habe man Reparaturen am Holzspalter und an der Seilwinde vorgenommen und Heckenschnittarbeiten ausgeführt. Weiterhin seien verschiedene Feldwege geschottert worden. Dabei sei die Jagdgenossenschaft von gemeindlichen Mitarbeitern unterstützt worden.

Die Finanzen der Jagdgenossenschaft sind geordnet.

In beiderseitigem Einvernehmen wurde der Jagdpachtvertrag mit der Jagdgemeinschaft Johann Hunger und Dieter Escher vorzeitig aufgelöst und die Neuverpachtung freihändig an Frank Hömberg und Ralf Suske beschlossen.

Gerhard Wehner bedankte sich beim scheidenden Jagdpächter Johann Hunger für 34 Jahre Pachtausübung. Er hob hervor, dass er immer umsichtig, kompromissbereit und aufrichtig die langjährigen Dienste erledigt habe, und überreichte ein Geschenk. red