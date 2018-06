Jagdhornbläser glänzen in Dinkelsbühl

red



Der Landesjagdverband Bayern veranstaltete in Dinkelsbühl seinen 30. Landesbläserwettbewerb. Die Kronacher erreichten dabei den 2. Platz und erhielten die goldene Hornfesselspange.Es starteten neben den bayerischen auch Gruppen aus dem In- und Ausland. Wie schon vor zwei Jahren beim 29. Landesbläserwettbewerb in Erding konnten die Kronacher Jagdhornbläser unter der Leitung von Heinrich Reuß das goldene Leistungsabzeichen in Form der goldenen Hornfesselspange erreichen. Die Jagdhornbläser aus Kronach starteten in der Leistungsklasse A, in der Fürst-Pless-Hörner in der Stimmung "B" zu hören waren. Zum Vortrag kamen als Pflichtstücke die Signale "Gams tot" , "Das Ganze - Anblasen des Treibens". Als Wahlpflichtstück und als Kürstück kamen "Echo für vier Jagdhörner" von M. Pohle und "Der Weiherwaid-Walzer" von J. Ackermann zum Vortrag. Bei der Siegerehrung konnten die zwölf Kronacher Bläser die Früchte ihres Fleißes ernten; jeder durfte seine goldene Hornfesselspange aus den Händen des Kompetenzteam Vorsitzenden und Präsidiumsmitgliedes für das jagdliche Brauchtum, Jürgen Weißmann, in Empfang nehmen. Die erfolgreiche Jagdhorn-Bläsergruppe hat ihren nächsten öffentlichen Auftritt im August beim "Kronacher Freischießen" am traditionellen "Schützen und Jägerabend".