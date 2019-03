Jagdgenossen versammeln sich

Die Versammlung der Jagd- und Angliederungsgenossenschaft Schönderling mit deren Außenmärkischen Gebieten veranstaltet am Freitag, 22. März, eine nicht öffentlichen Versammlung. Beginn ist um 19.30 Uhr bei Marga und Bernd in Schönderling. Unter anderem steht die Neuwahl des Vorstandes an. sek