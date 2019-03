Jagdgenossen freuen sich über "nicht zu toppendes" Jahr

Mehr als 15 000 Tonnen zertifiziertes Füllmaterial wurden verbaut, abgezogen und verdichtet.

Es waren beeindruckende Zahlen, die der Jagdvorsteher Alfred Vetter hinsichtlich des Wegebaus im Flurstück "Heuge" in seinem Tätigkeitsbericht für 2018 nannte.

Freude und Stolz

Ein Jahr, das, darin zeigte er sich sicher , in jeglicher Hinsicht für die Jagdgenossenschaft Windheim nicht zu toppen gewesen sei. Die Freude und der berechtigte Stolz über den überaus gelungenen Abschluss des Großprojekts standen ihm bei der Jahreshauptversammlung der rührigen Jagdgenossenschaft im Vereinszimmer "Puppenfabrik" in Windheim ins Gesicht geschrieben. In den vergangenen 30 Jahren war der Wegebau "Heuge" immer wieder ein Thema bei der Jagdgenossenschaft gewesen. "Als sich im vergangenen Jahr die einmalige Gelegenheit ergab, mussten wir einfach handeln", resümierte der Jagdvorsteher. Nachdem die Anrainer grünes Licht gegeben hatten, startete die umfangreiche und kostenintensive Baumaßnahme.

"Vorbildlich"

"Die Planung und Koordination der Arbeiten ist vorbildlich gelungen. Endlich ist das Flurstück ordentlich erschlossen und die Zufahrt auch für Rettungsfahrzeuge gesichert", zeigte sich Vetter erfreut und bedankte sich noch einmal bei allen Beteiligten, vor allem Burkard und Christoph Neubauer sowie den Bayerischen Staatsforsten. Einen besonderen Dank richtete er an die Gemeinde Steinbach am Wald für die Unterstützung bei diesem Großprojekt.

Ruhiges Jahr beim Schwarzwild

Für das kommende Jahr sind erneut Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, jedoch weniger umfangreich, geplant. Die Jäger berichteten über ein relativ ruhiges Jahr beim Schwarzwild. Beim Reh- und Rotwild müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Verbiss unter Kontrolle zu bekommen.

Vorstand im Amt bestätigt

Im Vorfeld der turnusmäßigen Wahlen beschloss die Versammlung eine Anhebung der Anzahl der Beisitzer im Vorstand von bisher zwei auf bis zu fünf Mitglieder. Der Einfachheit halber wurde gleich eine neue Satzung ausgefertigt, um in diesem Zuge noch weitere redaktionelle Änderungen vornehmen zu können. Bei den Wahlen wurden der Jagdvorsteher Alfred Vetter und sein Stellvertreter Josef Zinner ebenso wiedergewählt wie Kassenwart Thomas Müller (Hauptstraße) und Schriftführer Burkard Neubauer.

Beisitzer

Vorgeschlagen und ebenfalls mit einem großen Vertrauensbeweis gewählt wurden die fünf Beisitzer Bastian Trebes, Jürgen Büttner, Klaus Völk, Thomas Müller (Kehlbachsberg) sowie Christoph Neubauer. Als Revisoren fungieren Martin Völk und Markus Trebes. hs