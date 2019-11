Draisdorf 06.11.2019

Jagdessen der Jagdgenossenschaft

Das diesjährige Jagdessen der Jagdgenossenschaft Draisdorf findet am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr im Landgasthof Hummel in Prächting statt. Es ergeht Einladung an alle Jagdgenossen des Jagdrevi...