Wiesen 26.09.2019

Jagdessen der Jagdgenossen

Die Jagdgenossenschaft Döringstadt lädt am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr zum Jagdessen in die Gastwirtschaft Hellmuth in Wiesen ein. Willkommen sind alle Jagdgenossen mit Partnern, die zum Jagdrevie...