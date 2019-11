Jagd rund um den Patersberg

Rund um den Patersberg und im angrenzenden Waldgebiet der Bayerischen Staatsforsten findet am Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr eine revierübergreifende Drückjagd statt. Die Jagdreviere Danndorf, Schmeilsdorf, Höferänger, Oberdornlach, Veitlahm und das Forstrevier Stadtsteinach mit den Distrikten Ebenberg und Hart beteiligen sich an der Aktion.

Während der angegebenen Jagdzeit werden zahlreiche Treiber, Hunde und Hundeführer auf den Jagdflächen unterwegs sein. Die Bevölkerung wird gebeten, die gesperrten Waldgebiete und Wanderwege um den Patersberg und die Staatswalddistrikte zwischen Lösau, Lehenthal und Oberdornlach nicht zu betreten. Die betroffenen Wege sind durch Warnschilder gekennzeichnet.

Des Weiteren wird es während der Jagd zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen. Die Straße von der B 85 nach Unterdornlach und von der B 85 nach Lehenthal sind von 9 bis 16 Uhr gesperrt. red