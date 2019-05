Jagd auf die Relegation

Der VfR Hermannsberg, der TSV Kirchaich und auch die SG Dampfach/Obertheres haben noch Chancen auf die Relegation in Richtung Kreisliga. Bei noch drei zu absolvierenden Spielen ist eine Entscheidung nicht mehr weit.

Kreisklasse Schweinfurt 3

TV Haßfurt - TSV Kirchaich Der TSV Kirchaich, aktuell Tabellendritter und zwei Zähler hinter dem VfR Hermannsberg, eröffnet den Spieltag bereits heute um 16 Uhr beim TV Haßfurt. Diese Begegnung birgt ordentlich Zündstoff: Der TSV will auf den Relegationsplatz, der TV Haßfurt davon weg - allerdings vom unteren. Für beide Teams ist punkten also Pflicht. SV Fatschenbrunn - VfR Hermannsberg

Der VfR Hermannsberg hat die Mission, seinen Relegationsplatz zu verteidigen. Dazu soll ein Sieg beim SV Fatschenbrunn her, der gesichert im Tabellenmittelfeld rangiert. Die Zeichen stehen dabei nicht schlecht für den VfR, entschieden doch die "Fatschis" nur eines der letzten vier Spiele für sich. Die Luft scheint raus beim SV, der Fokus liegt auf der kommenden Saison - wenn der Hermannsberger Jakob Frank zusammen mit Jan Slawik im Steigerwald als Spielertrainerduo agieren wird. SG Dampfach/Obertheres - TSV Knetzgau II

Die Dampfacher um ihren Toptorjäger Felix Glöckner (33 Tore) haben mit dem Heimspiel gegen die Knetzgauer Reserve eine lösbare Pflichtaufgabe vor sich. Der TSV entschied nur zwei seiner 23 Partien für sich, gegen Topteams setzte es deutliche Niederlagen. Alles andere als ein klarer Sieg der Gastgeber wäre eine faustdicke Überraschung. Bei einer Niederlage hätte der TSV Knetzgau II die Nichtabstiegsränge verpasst - denn der direkte Vergleich geht an den auf Rang 11 stehenden TSV Westheim. FC Sand III - SC Geusfeld Für die dritte Mannschaft des FC Sand ist die Saison gelaufen, der Klassenerhalt ist sicher. Fix ist der beim SC Geusfeld noch nicht, allerdings reichen wenige Punkte, um die Liga zu halten. Grund genug also, im Seestadion ein paar Zähler einzufahren. RSV Unterschleichach - TSV Zell

Mit großen Ambitionen gestartet und krachend gescheitert: So lässt sich die Saison des RSV umschreiben, der zuletzt zu Hause gegen die Dampfacher sang- und klanglos unterging. Für die Unterschleichacher geht es um nichts mehr, der TSV Zell steckt dagegen mitten im Abstiegskampf und braucht einen Sieg, um sich aus dem Sumpf zu befreien. SC Trossenfurt - SpVgg Untersteinbach

Die Lage der Untersteinbacher ist ähnlich der des SC Geusfeld: Es fehlen nur wenige Punkte, um die Liga zu halten, der Gegner steht gesichert im Mittelfeld. Doch gibt es da noch diesen Derbyfaktor, der das Spiel sicherlich zu einer hitzigen Angelegenheit werden lässt. TSV Westheim - Spfr. Unterhohenried

Die Meisterschaft haben die Sportfreunde souverän eingetütet. Ob sie die Saison beim TSV Westheim entspannt ausklingen lassen werden? Das ist eher unwahrscheinlich, zudem kämpfen die Westheimer noch vehement gegen den Abstieg - Wettbewerbsverzerrung wollen sich die "Höreder" sicherlich nicht nachsagen lassen. Westheim wird sich ordentlich strecken müssen, um Punkte gegen den Meister zu holen.

Kreisklasse Schweinfurt 4

SG Stadtlauringen II - TSV Burgpreppach

Eng geht es weiterhin im Abstiegskampf der Kreisklasse 4 zu, wo für den TSV Burgpreppach bei der SG Stadtlauringen II eine weitere wichtige Auseinandersetzung am drittletzten Spieltag auf dem Programm steht. Derzeit ist noch alles möglich, doch nach der unglücklichen Niederlage der Füchse in Schonungen käme dem Sieg in Stadtlauringen doch einiges an Bedeutung zu und man könnte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Da aber auch die Gastgeber noch nicht aller Sorgen ledig sind, dürfte es erneut zu einem heißen Tanz kommen. SG Üchtelhausen/Zell - SC Maroldsweisach

Ähnlich ist die Konstellation beim SC Maroldsweisach, der zuletzt drei wichtige Zähler im Kellerderby gegen Humprechtshausen einspielte und damit in der Tabelle auf Rang 11 geklettert ist. Jedoch sind die "Marokkaner" weiterhin nur einen Punkt vor dem Schleuderplatz und zwei vor den unliebsamen Rängen platziert. Somit sollte man bei der SG Üchtelhausen/Zell alles daransetzen, zumindest einen Punkt mitzunehmen - eine lösbare Aufgabe für den SCM. red/di