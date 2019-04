Jägerverein: "Wir wollen keinen Wald ohne Wild"

Ihr Einfluss ist nicht zu unterschätzen: Bei manchen Neuerungen im Jagdwesen haben die Kulmbacher Waidmänner ein gewichtiges Wörtchen mitgeredet. Sie waren ein entscheidendes Mosaikstück bei der Einführung der Prämie für den Schwarzwildabschuss, aber auch beim Pilotprojekt Nachtzieltechnik. Das unterstrich Landtagsabgeordneter Martin Schöffel bei der Jahreshauptversammlung des Kulmbacher Jagdschutz- und Jägervereins.

Das Treffen im Gasthof Geuther stand im Zeichen von Ehrungen. Zahlreiche Aktive erhielten Auszeichnungen für ihre jahrzehntelange Treue zum Zusammenschluss oder zur Gruppe der Jagdhornbläser.

Vorsitzender Peter Müller stellte fest, dass die Reputation der Jäger wachse. Viele hätten erkannt, dass das Waidwerk mehr sei als das klischeehafte Bild, das sich mancher von dieser Betätigung gemacht habe, erklärte Müller.

Müllers Stellvertreter Otto Kreil beleuchtete die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres. Danach wurde im Stadtsteinacher Schützenhaus eine große Hegeschau durchgeführt. Auch am Landesjägertag im unterfränkischen Veitshöchheim nahm man teil.

Sein Dank galt dem Landkreis für eine Investition von rund 35 000 Euro. Für diesen Betrag entstand auf dem Pressecker Bauhof eine Konfiskat-Sammelstelle.

Bei Jürgen Bredemeyer ist ein Messgerät stationiert, mit dem die Strahlenbelastung von Wildbret gemessen werden kann. Nur drei von 150 Proben lagen über dem zulässigen Grenzwert. Die Jäger beteiligten sich an den Walderlebnistagen des Kreises und führten eine Schulkalender-Aktion durch.

Der Verein zählt insgesamt 323 Mitglieder. Sie können sich heuer wieder an zahlreichen Aktivitäten beteiligen. So besucht man die internationale Schützen- und Jagdmesse in Neuburg an der Donau oder fährt am 20. Juli zur Schießanlage Bockenberg bei Thalmässing. Den Finanzbericht erstattete Andreas Schmidt.

MdL Martin Schöffel dankte den Aktiven für ihren Einsatz. Sie hätten mehrfach wichtige Impulse für die Landespolitik geliefert. Der Parlamentarier unterstrich die Bedeutung ihres Engagements: "Ohne die Jagd wird es nicht gehen", sagte er mit Blick auf Artenschutz und Artenvielfalt.

Den Waldumbau bezeichnete der Abgeordnete als wichtig, aber: "Wir wollen keinen Wald ohne Wild." red