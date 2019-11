Stadtsteinach 30.10.2019

Hubertusmesse

Jägerverein lädt ein

Eingeladen wird am Sonntag, 3. November, zur traditionellen Hubertusmesse des Jagdschutz- und Jägervereins Kulmbach in der katholischen Kirche St. Michael in Stadtsteinach. Die Messe beginnt um 10 Uhr...