Jägerstraße gesperrt

Aufgrund von Pflasterarbeiten in der Jägerstraße in Thurnau wird diese ab Montag, 1. April, bis Freitag, 5. April, komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt. Vom Marktplatz kommend ist keine Einfahrt in die Jägerstraße möglich. Es erfolgt eine Umleitung. Von der Kulmbacher Straße ist eine Einfahrt bis zur Straße "Seidelsberg" möglich. Die Umleitungen sind ausgeschildert. red