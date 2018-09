Jägerstand bei Elsenberg beschädigt

Einen Schaden von etwa 200 Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem Jägerstand eines 75-Jährigen in Elsenberg verursacht. Es wurden Holzlatten abgerissen und das Türschloss sowie Fensterscheiben zerstört. Wer Beobachtungen zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol