Jägerschlag für 12 Männer und Frauen

Im Innenhof des Wasserschlosses Mitwitz erhielten zwölf Jungjäger ihren Jägerschlag und bekamen ihren Jägerbrief als Zeichen der bestandenen Jägerprüfung und zugleich als Auszeichnung für die bestandene Jägerprüfung.

Das "grüne Abitur" ist nicht einfach, informierte der Vorsitzende der Kreisgruppe im Jagdschutz- und Jägerverband Kronach, Bernhard Schmitt. Er dankte den Dozenten an der Jägerschule Kronach und besonders dem Leiter Oliver Bauer für die gute Waidmannsausbildung und gratulierte den Jungjägern zur bestandenen Jägerprüfung.

Im feierlichen Rahmen, mit musikalischer Umrahmung durch das Bläsercorps unter Leitung von Nicolai Hiesl, nahm Bernhard Schmitt den Jägerschlag vor. Vor der Jägerschlagerteilung informierte Kreisvorsitzender Schmitt, dass es früher Brauch war, dass jeder neue Jäger ein Gelöbnis ablegen musste. Er möchte, dass die Jäger im Frankenwald nach diesem Gelöbnis ihr Waidwerk ausüben und sprach deshalb stellvertretend für alle Jungjäger den Gelöbnistext: "Ich gelobe mit offenem Herzen und bestem Willen in die Reihe der weidgerechten Jäger eingetreten zu sein, wohlwissend, dass mir damit eine Ehre widerfahren ist, der ich mich allzeit würdig erweisen will! Ich gelobe die überlieferten, die geschriebenen und die ungeschriebenen Gesetze der Waidgerechtigkeit zu achten und die Gebote des Natur- und Tierschutzes zu befolgen und das jagdliche Brauchtum allzeit in Ehren zu halten. Ich will als Jäger vor allem Heger und Pfleger sein und die Vorbilder überlieferter Jägertreue und den Kameradschaftsgeist zur Richtschnur meines waidmännischen Lebens nehmen." Zum Ritual des traditionellen Jägerschlags gehören drei symbolische Schläge mit dem silbernen Waidblatt auf die Schulter mit den Worten: "Der erste Schlag soll dich zum Jäger weih´n, der zweite Schlag soll dir Kraft verleih´n zu üben stets das Rechte und der dritte Schlag soll dich verpflichten, nie auf die Jägerehre zu verzichten." Dazu wird den Jungjägern ein "Bruch" (abgebrochener Zweig eines Baumes) zum Anstecken an ihre Hüte überreicht. eh