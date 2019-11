Jäger zeigen sich spendabel

Die Hubertusmesse bildet seit einigen Jahren den festlichen Abschluss des Wallfahrtsjahres in der Kreuzbergkirche bei Hallerndorf. Die vom Jägerstammtisch "Unterer Aischgrund" liebevoll mit Tierpräparaten dekorierte Kirche ist für die Gottesdienstbesucher ein besonderer Hingucker.

Zum Ausklang werden Glühwein und Plätzchen gegen eine freiwillige Spende verteilt. Der Erlös wird gespendet.

"Dabei wechseln wir die Ortschaften in der Gemeinde Hallerndorf durch, so dass jede einmal drankommt", erklärt der Jagdpächter Johannes Seuberth. Heuer fließen immerhin 1000 Euro nach Trailsdorf in den gemeindlichen Kindergarten.

Der Trailsdorfer Jäger Steffen Schwarzmann übergab kürzlich den Spendenscheck an Kindergartenleiterin Rebecca Fischer. "Den Großteil des Geldes verwenden wir für Weihnachtsgeschenke der Kinder", freute sich Fischer über die großzügige Zuwendung. erl