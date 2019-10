Hammelburg 18.10.2019

Jäger treffen sich zum Stammtisch

Der nächste Jägerstammtisch der BJV-Kreisgruppe Hammelburg findet am Donnerstag, 24. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte Vollmuth und Köhler in Fuchsstadt. sek